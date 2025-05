Accessibilità ok al Piano da 2 milioni di euro per abbattere le barriere architettoniche

La Giunta comunale di Ferrara ha approvato un primo lotto di oltre 2 milioni di euro per migliorare l’accessibilità, attraverso l’installazione di ascensori e la rimozione delle barriere architettoniche in complessi residenziali popolari, sia in città sia nel quartiere di Barco. Un importante passo verso inclusione e vivibilità per tutti i cittadini.

La Giunta comunale di Ferrara ha approvato il Piano, da quasi 2 milioni di euro, che porterà all'installazione di ascensori e all'eliminazione delle barriere architettoniche in alcuni complessi residenziali popolari, in città e al quartiere di Barco. Piano, proposto dall'assessora alle Politiche. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Accessibilità, ok al Piano da 2 milioni di euro per abbattere le barriere architettoniche

Argomenti simili trattati di recente

Una città senza barriere architettoniche: nuovo piano per l'accessibilità urbana

Francavilla Fontana si prepara a diventare una città più accessibile grazie a un nuovo piano di eliminazione delle barriere architettoniche, finanziato dalla Regione con 10.

Accessibilità, ok al Piano da 2 milioni di euro per abbattere le barriere architettoniche

La Giunta comunale di Ferrara ha approvato un piano da quasi 2 milioni di euro per migliorare l'accessibilità, installando ascensori e rimuovendo barriere architettoniche in complessi residenziali, tra cui il quartiere di Barco.

Finale di Coppia Italia 2025 a Roma: strade chiuse e divieti. Mappa e piano di sicurezza per il 14 maggio

Il 14 maggio 2025 Roma si prepara ad ospitare la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, con traffico da gestire e sicurezza al primo posto.