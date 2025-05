A volte il pregiudizio prevale sul giudizio

A volte il pregiudizio prevale sul giudizio razionale, distorcendo la verità. Sono convinto che, in molti casi, il vero colpevole sia sfuggito alla giustizia non per abilità, ma per la malsana tendenza umana ad affidarsi agli stereotipi. Questa forma di inganno mentale può nascondere la realtà, alimentando ingiustizie e fraintendimenti.

