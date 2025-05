A Seveso la sicurezza monta in sella | installati i cartelli salvaciclisti

A Seveso, la sicurezza dei ciclisti diventa priorità: installati i cartelli "Salvaciclisti". La città aderisce alla campagna "Io Rispetto Il Ciclista", promossa dall’associazione fondata da Maurizio Fondriest e Paola Gianotti, con il sostegno dell’ACCPI, per sensibilizzare e tutelare chi si muove in bicicletta, rendendo le strade più sicure per tutti.

Seveso si unisce alle città italiane che promuovono la sicurezza dei ciclisti aderendo alla campagna "Io Rispetto Il Ciclista", iniziativa lanciata dall'associazione no-profit fondata dall'ex campione del mondo Maurizio Fondriest e dall'ultracyclist Paola Gianotti, con il sostegno dell'ACCPI.

