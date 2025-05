A Puglianello a ‘Le Finestre sul Sannio… e dintorni’ anche il Cecatiello Paupisano

Tempo di lettura: 2 minuti Il 6-7-8 giugno 2025 si svolgerà a Puglianello la prima edizione di "Le Finestre sul Sannio e .dintorni". L'evento è una 'tre giorni' alla scoperta della tradizione campana e delle specialità locali di diversi paesi beneventani e casertani. Sarà un viaggio alla scoperta di sapori nuovi e antichi al quale parteciperà anche la Pro Loco di Paupisi con la proposta del 'suo' cecatiello. "Ringraziamo gli organizzatori dell'Evento per averci invitato – commenta Angelo Iannella, presidente della Pro Loco di Paupisi.

