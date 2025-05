A Gaza almeno 60 morti negli attacchi aerei di Israele fonti locali

Nella Striscia di Gaza, almeno 60 persone sono state uccise nei recenti attacchi aerei israeliani, secondo fonti locali. L'attacco ha colpito una scuola vicino al campo profughi di Nuseirat, dove feriti e vittime vengono trasportati in ospedale a Deir al-Balah. Una situazione di alta tensione e violenza che alimenta la crisi in questa regione.

Roma, 20 mag. (askanews) - Feriti e morti vengono trasportati all'ospedale a Deir al-Balah, dopo un attacco aereo israeliano che ha preso di mira una scuola che ospitava sfollati nei pressi del campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. È di almeno 60 vittime l'ultimo bilancio degli attacchi compiuti dalle forze di difesa israeliane sulla Striscia, secondo quanto riferito dal ministero della Sanità locale. Due attacchi nel nord della Striscia hanno colpito un'abitazione e una scuola trasformata in rifugio, uccidendo almeno 22 persone, più della metà delle quali donne e bambini, ha riferito il ministero gestito da Hamas.

Nuovi raid israeliani hanno colpito la Striscia di Gaza dall'alba, causando almeno 60 morti, secondo fonti mediche riportate da Al Jazeera.

Il conflitto tra Israele e Hamas si intensifica, con Netanyahu che ordina un intervento militare a Gaza dopo un attacco notturno che ha causato almeno 60 morti.

Almeno 60 vittime in un nuovo violento attacco aereo di Israele sulla Striscia di Gaza. I raid hanno colpito duramente il campo profughi di Jabalia e la città di Khan Yunis, portando a un ulteriore bilancio tragico in un conflitto che non accenna a placarsi.

