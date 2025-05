A causa della festività del 2 giugno e della coincidenza con il weekend l’accredito delle pensioni di giugno subirà uno slittamento al 3 giugno Inoltre alcuni pensionati riceveranno meno per il recupero di somme erogate per errore nel 2022

A causa della festività del 2 giugno e del weekend, l'accredito delle pensioni di giugno subirà uno slittamento al 3 giugno. Inoltre, alcuni pensionati riceveranno un importo inferiore a causa di recuperi di somme erroneamente erogate nel 2022. Il pagamento, che normalmente avviene il 1° giugno, sarà effettuato a partire da martedì 3 giugno.

P iccolo cambiamento nel mese di giugno per i pensionati che aspettano il loro assegno. Il pagamento, infatti, subirà un leggero ritardo e sarà effettuato a partire da martedì 3 giugno. Il motivo, non è tecnico, ma semplicemente che il primo giugno cade di domenica e il 2 giugno, è la Festa della Repubblica, due giorni in cui le operazioni bancarie e postali restano sospese. Lo slittamento dell'erogazione della pensione di giugno, interesserà sia chi riceve la pensione tramite accredito bancario o postale, sia chi la ritira di persona agli sportelli di Poste Italiane.

