Terni sugli stessi banchi di scuola cinquant’anni dopo | Entrati in modo disciplinato condividendo una forte emozione

A cinquant'anni dall'ottenimento del diploma, alcuni ex studenti dell'Itis Tecnico Elettronico 5B si sono riuniti sugli stessi banchi di scuola, condividendo emozioni e ricordi ancora vivi. Come nel celebre brano ‘Gli anni’, quell'incontro ha risvegliato sentimenti di nostalgia e amicizia, dimostrando come il tempo non cancelli mai i legami forgiati in un'epoca ormai lontana ma ancora preziosa.

'Stessa storia, stesso posto, stesso istituto' contestualizzando in questo caso specifico il celebre brano 'Gli anni'. A cinquant'anni dall'ottenimento del diploma di perito Tecnico Elettronico 5B, alcuni degli ex studenti si sono ritrovati proprio all'Itis, condividendo un momento davvero.

