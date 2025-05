Terni Qing long spicca alla Coppa del Mondo di Kung Fu | Ripagati anni di allenamento Gli atleti protagonisti

A Terni, Qing Long brilla alla Coppa del Mondo di Kung Fu, premiando anni di allenamento. Al PalaBarton di Perugia si sono sfidate 100 squadre, con 1.121 atleti provenienti da Italia e diverse nazioni, in un emozionante evento internazionale che ha celebrato talento, dedizione e passione per questa antica arte marziale.

Il PalaBarton di Perugia ha ospitato la Coppa del Mondo di Kung Fu - 21st World championship & Cup, C.K.A.CSEN - che ha visto la partecipazione di cento squadre per un totale di 1.121 atleti provenienti da tutta l‚ÄôItalia e da ulteriori nazioni come Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Francia. 🔗Leggi su Ternitoday.it ¬© Ternitoday.it - Terni, Qing long spicca alla Coppa del Mondo di Kung Fu: ‚ÄúRipagati anni di allenamento‚ÄĚ. Gli atleti protagonisti

Leggi anche questi approfondimenti

Terni, Qing long spicca alla Coppa del Mondo di Kung Fu: ‚ÄúRipagati anni di allenamento‚ÄĚ. Gli atleti protagonisti

Terni Qing Long brilla alla Coppa del Mondo di Kung Fu, premiando anni di duro allenamento. Al PalaBarton di Perugia, oltre 1.

Terni, Qing long spicca alla Coppa del Mondo di Kung Fu: ‚ÄúRipagati anni di allenamento‚ÄĚ. Gli atleti protagonisti

A Perugia, al PalaBarton, Terni Qing Long si distingue alla Coppa del Mondo di Kung Fu. L'evento, che ha visto la partecipazione di 1.

Terni, vetrina internazionale per il film ‚ÄėLa Stella di Greccio‚Äô: ‚ÄúRacconto originale ed innovativo nello stile‚ÄĚ

Terni si prepara a diventare vetrina internazionale con il film "La Stella di Greccio", un racconto originale e innovativo sulla nascita del presepio.

Approfondimenti da altre fonti

Terni, Qing long spicca alla Coppa del Mondo di Kung Fu: ‚ÄúRipagati anni di allenamento‚ÄĚ. Gli atleti protagonisti

today.it scrive: Il Maestro Simone Mariani: “Una prova particolarmente difficile, sia per il livello altissimo di tutti gli atleti in gara, sia per la dura prova costituita dalla natura stessa dell’event ...