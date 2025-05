Terni l’inviato di ‘Report’ a palazzo Spada senza Stefano Bandecchi | Risposte sulla Ternana Women entro fine maggio

L'inviato di ‘Report’, Luca Bertazzoni, ha visitato nuovamente Palazzo Spada per approfondire la questione Ternana Women, con risposte attese entro fine maggio. Durante l'incontro sul rinnovo della gestione dello stadio Liberati, il dibattito si è protratto a lungo, ma senza la presenza di Stefano Bandecchi, lasciando ancora molte incognite sulle prossime decisioni.

Una nuova visita a palazzo Spada per l’inviato di ‘Report’ Luca Bertazzoni. Il giornalista ha assistito al lunghissimo dibattito inerente al rinnovo della convenzione per la gestione dello stadio Liberati, da parte della Ternana, in previsione della stagione ventura. Alla seduta non era presente. 🔗Leggi su Ternitoday.it