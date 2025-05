Terni iniziativa in ricordo di Giovanni Colasanti | Una vita per la storia la libertà ed il socialismo

Lo scorso 10 maggio a Ceprano si è svolta una giornata di studi dedicata a Giovanni Colasanti, promossa dall’amministrazione. Durante l’evento è stato presentato il libro di Sergio Bellezza, “Una vita per la storia, la libertà ed il socialismo”, un omaggio alla figura di Colasanti, impegnato nel valore della memoria e nel sociale, in un ricordo che rinnova il suo spirito e il suo impegno.

