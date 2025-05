Narni nuova farmacia comunale | Frutto di un investimento importante nella salute pubblica

Giovedì 22 maggio alle 15 sarà inaugurata a Narni la nuova farmacia comunale al bivio di Berardozzo, frutto di un importante investimento nella salute pubblica. L’esercizio aprirà al pubblico alle 16, offrendo servizi dedicati alla comunità. Autorità e rappresentanti sanitari parteciperanno alla cerimonia, sottolineando l’impegno della città nel garantire un presidio sanitario di qualità.

Sarà inaugurata giovedì 22 maggio alle 15 la nuova farmacia comunale di Narni situata al bivio di Berardozzo. Alle 16 l'esercizio sarà reso subito operativo ed aperto al pubblico. Saranno presenti alla cerimonia inaugurale le autorità istituzionali ed i rappresentanti del mondo della sanità.

Il 22 maggio, alle ore 15, sarà inaugurata a Narni la nuova Farmacia Comunale, situata al bivio di Berardozzo, risultato di un importante investimento per la salute pubblica.

