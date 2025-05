Napoli cittadini in prima linea | volontari ripuliscono Mappatella Beach con metal detector

Una domenica particolare ha animato Mappatella Beach, nel cuore di Napoli, dove un gruppo di volontari ha deciso di ripulire la spiaggia con l'ausilio di metal detector. In un contesto spesso caratterizzato da degrado e abbandono, l'iniziativa ha dimostrato che il senso civico e l'impegno collettivo possono restituire dignità a un luogo simbolo della città, riportandolo alla sua bellezza originale.

Una domenica diversa sul lungomare partenopeo, dove il degrado non ha avuto la meglio sul senso civico. Mappatella Beach, spiaggia simbolo della Rotonda Diaz spesso al centro delle cronache per abbandono e incuria, è tornata a splendere grazie all’impegno di un gruppo di volontari armati non solo di buona volontà, ma anche di metal detector. Tra loro, Rosanna – ormai figura di riferimento per la comunità – ha attirato l’attenzione di istituzioni e cittadini. Con determinazione e pazienza, ha raccolto linguette di lattine, tappi, placchette e altri frammenti metallici spesso invisibili agli occhi, ma pericolosi per chi frequenta la spiaggia, soprattutto bambini... 🔗 Leggi su Detectormania.com © Detectormania.com - Napoli, cittadini in prima linea: volontari ripuliscono Mappatella Beach con metal detector

