Napoli cittadini in prima linea | volontari ripuliscono Mappatella Beach con metal detector

Una domenica speciale sul lungomare di Napoli, dove cittadini coraggiosi si sono uniti per ridare vita a Mappatella Beach. Con metal detector e tanta passione, volontari come Rosanna hanno dimostrato che il senso civico può fare la differenza, trasformando il degrado in speranza. Un esempio di comunità che si prende cura del proprio territorio, risvegliando l’amore per la città e scrivendo un nuovo capitolo di rinascita. La loro storia è solo all’inizio.

Una domenica diversa sul lungomare partenopeo, dove il degrado non ha avuto la meglio sul senso civico. Mappatella Beach, spiaggia simbolo della Rotonda Diaz spesso al centro delle cronache per abbandono e incuria, è tornata a splendere grazie all’impegno di un gruppo di volontari armati non solo di buona volontĂ , ma anche di metal detector. Tra loro, Rosanna – ormai figura di riferimento per la comunità – ha attirato l’attenzione di istituzioni e cittadini. Con determinazione e pazienza, ha raccolto linguette di lattine, tappi, placchette e altri frammenti metallici spesso invisibili agli occhi, ma pericolosi per chi frequenta la spiaggia, soprattutto bambini. 🔗 Leggi su Detectormania.com © Detectormania.com - Napoli, cittadini in prima linea: volontari ripuliscono Mappatella Beach con metal detector

In questa notizia si parla di: mappatella - volontari - beach - metal

Napoli, cittadini in prima linea: volontari ripuliscono Mappatella Beach con metal detector - Una domenica di impegno e solidarietĂ a Napoli, dove volontari armati di metal detector e passione hanno ripulito Mappatella Beach.

Napoli cittadini in prima linea | volontari ripuliscono Mappatella Beach con metal detector; Napoli cittadini in prima linea | volontari ripuliscono Mappatella Beach con metal detector; Napoli cittadini in prima linea | volontari ripuliscono Mappatella Beach con metal detector.

Napoli, Mappatella beach torna pulita: cittadini volontari al lavoro - pronti a rimboccarsi le maniche per amore verso la propria città. Scrive ilmattino.it

Napoli, flashmob a Mappatella Beach - Si è tenuta oggi, 1° giugno, un’iniziativa di Europa Verde per sensibilizzare i bagnanti, cittadini e turisti ... Riporta ilmattino.it