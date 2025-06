Napoli cittadini in prima linea | volontari ripuliscono Mappatella Beach con metal detector

Napoli riscopre il suo splendore! Un gruppo di volontari ha trasformato una domenica qualsiasi in un evento straordinario, ripulendo Mappatella Beach con metal detector e tanta passione. Questo gesto di civismo non solo abbatte il degrado, ma rappresenta un trend crescente: cittadini attivi che si prendono cura del proprio territorio. Un esempio lampante di come l’impegno collettivo possa far brillare anche i luoghi più trascurati. È ora di rimboccarsi le maniche!

Una domenica diversa sul lungomare partenopeo, dove il degrado non ha avuto la meglio sul senso civico. Mappatella Beach, spiaggia simbolo della Rotonda Diaz spesso al centro delle cronache per abbandono e incuria, è tornata a splendere grazie all’impegno di un gruppo di volontari armati non solo di buona volontà , ma anche di metal detector. Tra loro, Rosanna – ormai figura di riferimento per la comunità – ha attirato l’attenzione di istituzioni e cittadini. Con determinazione e pazienza, ha raccolto linguette di lattine, tappi, placchette e altri frammenti metallici spesso invisibili agli occhi, ma pericolosi per chi frequenta la spiaggia, soprattutto bambini. 🔗 Leggi su Detectormania.com © Detectormania.com - Napoli, cittadini in prima linea: volontari ripuliscono Mappatella Beach con metal detector

