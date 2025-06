Napoli cittadini in prima linea | volontari ripuliscono Mappatella Beach con metal detector

...spazzatura e i rifiuti, i cittadini di Napoli hanno dimostrato che l'amore per la propria città può fare la differenza. Mappatella Beach, spesso trascurata, ha ritrovato il suo splendore grazie all'iniziativa di volontari determinati. Questo gesto non è solo un atto di responsabilità, ma un segnale forte di rinascita collettiva in un periodo in cui la sostenibilità è al centro del dibattito pubblico. Un esempio da seguire!

Una domenica diversa sul lungomare partenopeo, dove il degrado non ha avuto la meglio sul senso civico. Mappatella Beach, spiaggia simbolo della Rotonda Diaz spesso al centro delle cronache per abbandono e incuria, è tornata a splendere grazie all'impegno di un gruppo di volontari armati non solo di buona volontà, ma anche di metal detector. Tra loro, Rosanna – ormai figura di riferimento per la comunità – ha attirato l'attenzione di istituzioni e cittadini. Con determinazione e pazienza, ha raccolto linguette di lattine, tappi, placchette e altri frammenti metallici spesso invisibili agli occhi, ma pericolosi per chi frequenta la spiaggia, soprattutto bambini.

