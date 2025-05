Napoli cittadini in prima linea | volontari ripuliscono Mappatella Beach con metal detector

Un esempio lampante di come la comunità possa unirsi per il bene del proprio territorio: a Napoli, i volontari hanno risposto all’appello di pulizia di Mappatella Beach, utilizzando metal detector per scovare rifiuti nascosti. Questo gesto non è solo un atto di amore verso la città, ma un segnale forte contro il degrado, in un’epoca in cui la sostenibilità e la cura degli spazi pubblici sono più che mai cruciali. Un piccolo passo per la spiaggia, un grande passo per la città!

Una domenica diversa sul lungomare partenopeo, dove il degrado non ha avuto la meglio sul senso civico. Mappatella Beach, spiaggia simbolo della Rotonda Diaz spesso al centro delle cronache per abbandono e incuria, è tornata a splendere grazie all’impegno di un gruppo di volontari armati non solo di buona volontà, ma anche di metal detector. Tra loro, Rosanna – ormai figura di riferimento per la comunità – ha attirato l’attenzione di istituzioni e cittadini. Con determinazione e pazienza, ha raccolto linguette di lattine, tappi, placchette e altri frammenti metallici spesso invisibili agli occhi, ma pericolosi per chi frequenta la spiaggia, soprattutto bambini. 🔗 Leggi su Detectormania.com © Detectormania.com - Napoli, cittadini in prima linea: volontari ripuliscono Mappatella Beach con metal detector

Napoli, cittadini in prima linea: volontari ripuliscono Mappatella Beach con metal detector

Una domenica di impegno e solidarietà a Napoli, dove volontari armati di metal detector e passione hanno ripulito Mappatella Beach.

