Napoli cittadini in prima linea | volontari ripuliscono Mappatella Beach con metal detector

Napoli si riscopre protagonista di una domenica all'insegna del senso civico! Mappatella Beach, spesso dimenticata e trascurata, ha riacquistato il suo splendore grazie a un gruppo di volontari armati di metal detector. In un'epoca in cui la sostenibilità e la cura dell'ambiente sono più importanti che mai, questo gesto dimostra che insieme si può fare la differenza. Scopri come la comunità partenopea sta scrivendo un nuovo capitolo di responsabilità e amore per la propria città !

Una domenica diversa sul lungomare partenopeo, dove il degrado non ha avuto la meglio sul senso civico. Mappatella Beach, spiaggia simbolo della Rotonda Diaz spesso al centro delle cronache per abbandono e incuria, è tornata a splendere grazie all’impegno di un gruppo di volontari armati non solo di buona volontĂ , ma anche di metal detector. Tra loro, Rosanna – ormai figura di riferimento per la comunità – ha attirato l’attenzione di istituzioni e cittadini. Con determinazione e pazienza, ha raccolto linguette di lattine, tappi, placchette e altri frammenti metallici spesso invisibili agli occhi, ma pericolosi per chi frequenta la spiaggia, soprattutto bambini. 🔗 Leggi su Detectormania.com © Detectormania.com - Napoli, cittadini in prima linea: volontari ripuliscono Mappatella Beach con metal detector

Napoli, cittadini in prima linea: volontari ripuliscono Mappatella Beach con metal detector

Una domenica di impegno e solidarietĂ a Napoli, dove volontari armati di metal detector e passione hanno ripulito Mappatella Beach.

