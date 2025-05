Kylie e Kendall Jenner | sfida sexy in bikini tra sorelle infiamma i social

Kylie e Kendall Jenner scatenano il web con una sfida sexy in bikini che ha catturato l'attenzione dei fan. Le due sorelle, icone di stile del clan Kardashian-Jenner, si confrontano in un'esplosiva competizione di sensualità , sfoggiando bikini striminziti e pose audaci. Scopriamo insieme chi conquisterà il titolo di regina dei social!

Kylie Jenner vs Kendall Jenner, sfida sexy: le due sorelle non si accontentano di dominare i social, ma si affrontano a colpi di sensualità . Le piccoline del clan Kardashian-Jenner hanno dato vita a una competizione fashion esplosiva, tra bikini striminziti e pose ad alto tasso erotico. Kylie ha acceso Instagram con scatti che la ritraggono in spiaggia, mentre Kendall ha conquistato l'attenzione con la sua ultima, bollente campagna per un notissimo brand di costumi. Una sfida di stile tra le sorelle Jenner che ha fatto impazzire il web.

