Coppa dei Club Ternana Padel da record | per il quinto anno consecutivo centra le finali nazionali

Per il quinto anno consecutivo, la Ternana Padel conquista le finali nazionali della Coppa dei Club, segnando un record. Questo weekend si sono concluse le semifinali di Gold, Silver e Bronze Cup Bartoccini, con il Buenos Aires di Perugia che ha sfidato il Super Padel di Santa Maria degli Angeli nelle sfide decisive. Un punto di eccellenza per il padel umbro, che conferma il suo crescente prestigio.

In questo week end si sono concluse le fasi di ritorno delle semifinali di Gold, Silver e Bronze Cup Bartoccini della Coppa dei Club Umbria di padel. Le due semifinali di Gold Cup sono state giocate dal Buenos Aires di Perugia contro il Super Padel di Santa Maria degli Angeli, vedendo trionfare.

Padel, Coppa dei Club Msp: ecco chi si gioca il titolo di campione regionale

Si sono concluse nel weekend le semifinali di Gold, Silver e Bronze Cup Bartoccini della Coppa dei Club MSP.

