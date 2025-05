Autostrada del Sole furgone in fiamme | vigili del fuoco e polizia stradale al lavoro

Un incendio ha coinvolto un furgone sulla Autostrada del Sole, nel territorio orvietano in direzione sud. Il conducente, fortunatamente, è riuscito ad uscire in maniera autonoma. Vigili del fuoco e polizia stradale sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e gestire la situazione, garantendo la sicurezza del traffico e delle persone coinvolte.

Un incendio si è verificato lungo l’Autostrada del Sole, nel territorio orvietano, in direzione sud. Il rogo è divampato da un furgone con il conducente che è riuscito autonomamente ad uscire dal mezzo. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e gli agenti della polizia. 🔗Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Autostrada del Sole, furgone in fiamme: vigili del fuoco e polizia stradale al lavoro

Scopri altri approfondimenti

Autostrada del Sole, furgone in fiamme: vigili del fuoco e polizia stradale al lavoro

Un incendio si è sviluppato lungo l’Autostrada del Sole, nel territorio orvietano in direzione sud. Un furgone ha preso fuoco, ma il conducente è riuscito a uscirne indisturbato.

Incidente in autostrada, si ribalta un furgone: un ferito

Un incidente si è verificato sull'Autosole poco dopo le 15, quando un furgone si è ribaltato all'altezza del Cortile San Martino.

Atena Lucana, furgone in fiamme sull'A2: intervengono i vigili del fuoco

Pomeriggio di panico sull’autostrada A2 del Mediterraneo, presso Atena Lucana, a causa di un furgone in fiamme.

Ne parlano su altre fonti

Furgone in fiamme sulla tangenziale: colonna di fumo visibile a chilometri. Viabilità rallentata

ilgazzettino.it scrive: PORTOGRUARO (VENEZIA) - Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 19 maggio, lungo la tangenziale di Portogruaro dove un furgone ha preso improvvisamente fuoco nei ...

Furgone in fiamme lungo l’A1, nessun ferito: code e rallentamenti

Segnala umbria24.it: Furgone in fiamme lungo l’A1, nei pressi di Orvieto corsia direzione sud, nel pomeriggio di lunedì. Sul posto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Nell’incendio, stando a quanto si apprende dall ...

Furgone prende fuoco lungo l’autostrada A4 e le fiamme avvolgono il veicolo. Incendio spento dai pompieri in un'ora

Lo riporta msn.com: VICENZA - Le fiamme ... autostrada A4, poco prima dell’area di servizio Tesina, tra la diramazione dell’A31 e il casello di Grisignano di Zocco in direzione Venezia, per l’incendio di un ...