EA FC 25 Obiettivo Campionato Misterioso eChampions Soluzione Enigma Del 18 Maggio

Scopri l'Obiettivo Campionato Misterioso in EA FC 25 e preparati a risolvere l'enigma per ottenere crediti e premi nell'Ultimate Team. I premi saranno disponibili fino alle 19:00 di domenica 18 maggio. Non perdere l'azione delle finali dell’eChampions, in diretta dalle 18:00!

L’ Obiettivo Campionato Misterioso eChampions è disponibile in EA FC 25. Risolvendo l’enigma potete riscattare dei crediti e premi per la modalità Ultimate Team. I premi speciali potranno essere riscattati entro le 19:00 di domenica 18 maggio. Segui le finali dell’eChampions, in diretta dalle 18:00 UTC del 18 Maggio 2025, per trovare l’indizio sulla nazione e completare l’obiettivo. Per chi segue da casa, i Viewership Rewards ti permettono di ottenere ricompense semplicemente guardando le trasmissioni idonee dell’eChampions su Twitch o YouTube per un determinato periodo di tempo. Tieni presente che tutte le ricompense saranno non scambiabili e che ogni ricompensa è limitata a una per account EA... 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Obiettivo Campionato Misterioso eChampions Soluzione Enigma Del 18 Maggio

Ne parlano su altre fonti

3 punti con l'obiettivo salvezza: parlano Giampaolo, Gallo e Ramadani; Venezia-Juventus, per salvezza e Champions; Atalanta-Parma: Obiettivo 77 punti e addio a Toloi al Gewiss Stadium; Spartak San Damiano, il nuovo responsabile del settore agonistico Daniele Barbera: L'obiettivo è valorizzare i giovani del nostro territorio. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuovi Obiettivi Live su FC 25: Coppa TOTS LALIGA - Su EA Sports FC 25 è arrivato un nuovo evento a tempo limitato: la Coppa TOTS LALIGA. Giocando e vincendo partite nella modalità Amichevoli Ultimate Team Live, puoi ottenere pacchetti esclusivi e gioc ... 🔗Riporta imiglioridififa.com

FC 25, Obiettivo Live: TOTS: Eredità Champions - Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: TOTS Eredità Champions uscito in data 23 maggio 2025. 🔗Da imiglioridififa.com

EA SPORTS FC 25: disponibili i Team Of The Season La Liga, Liga Portugal e Liga F - EA SPORTS FC 25: disponibili i Team Of The Season La Liga, Liga Portugal e Liga F con la possibilità di integrare i giocatori nelle squadre. 🔗Scrive playstationbit.com

CLAMOROSI PACK 5 90+ FB/DC/IMMORTAL DEGLI OBIETTIVI ?? [FC 25 PACK OPENING]