Zona 30 per ridurre la velocità | Ma qui non la rispetta nessuno

Al via la " Zona 30 " in diverse strade di Civitanova, ma le abitudini degli automobilisti non cambiano e la maggior parte di loro si beffa dei nuovi limiti di velocità. "Tutto come prima – dicono residenti di Fontespina – ed è come se la nuova cartellonistica stradale non esistesse. In via Saragat le auto transitano sempre troppo veloci e l’unico modo di far rispettare il nuovo limite del 30 chilometri orari è quello di punire chi lo supera. Fino a che non ci saranno sanzioni salate, continueranno tutti a ignorare le regole". In effetti ieri, lungo via Saragat, su cui si affacciano quattro istituti scolastici, dalle materne fino alle scuole superiori, l’installazione dei nuovi cartelli che indicano i nuovi limiti di velocità, i 30 all’ora, sono stati pressoché ignorati dagli automobilisti di passaggio. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

