Zola esprime dei dubbi sul futuro di Conte | Non sono così convinto di questo soprattutto se le cose andassero bene Le parole smorzano un possibile scenario

Zola non è così convinto che si possa verificare uno scenario per il futuro di Antonio Conte: le sue parole sanno di sogno svanito per la Juve. L'addio di Antonio Conte al Napoli e il conseguente approdo alla Juve non è una trama così scontata per Gianfranco Zola. L'ex fantasista del Cagliari, oggi vice presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport e ha rinfocolato le possibilità che possa restare in azzurro. Ecco le sue parole. PAROLE – « Conte? Non sono così convinto che vada via, soprattutto se le cose andassero bene. Io proverei a tenerlo a ogni costo. Antonio viene e crea valore. Mi piace tanto. Per il bene che voglio al Napoli mi auguro trovino un accordo ».

