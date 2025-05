WWE | Tiffany Stratton convince e mantiene il titolo contro Nia Jax a SmackDown

Tiffany Stratton ha dimostrato la sua forza e determinazione, difendendo con successo il WWE Women’s Championship contro Nia Jax nel main event di SmackDown del 16 maggio 2025. La sfida, svoltasi a Greensboro, North Carolina, ha consolidato Stratton come una delle campionesse più resiliente del roster, capace di superare ogni ostacolo con grinta e abilità.

Tiffany Stratton ha difeso con successo il WWE Women's Championship contro Nia Jax nel main event di SmackDown del 16 maggio 2025, confermandosi come una delle campionesse più resilienti del roster. La sfida, andata in scena a Greensboro, North Carolina, ha visto la giovane campionessa superare l'enorme svantaggio fisico grazie al suo mix unico di astuzia e atletismo straordinario. Un main event brutale tra Stratton e Jax. Il match è iniziato immediatamente con Nia Jax che ha sfruttato il suo evidente vantaggio fisico, dominando Tiffany con potenti manovre. La sfidante ha mostrato tutta la sua potenza con una devastante hip attack che ha schiacciato la campionessa contro il paletto del ring. Questo attacco ha dato a Jax il controllo delle prime fasi del match. Durante la pausa pubblicitaria, Nia Jax ha continuato a infliggere punizione con una serie di prese di sottomissione progettate per sfinire la resistenza della campionessa.

Una stella nascente dimostra di essere qui per restare sotto i riflettori della WWE

