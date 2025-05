Week end 17-18 maggio a Firenze e in Toscana | notte europea dei musei spettacoli eventi

Nel week end del 17-18 maggio, Firenze e la Toscana si animano con eventi imperdibili. Sabato 17 segna la Notte europea dei Musei, un'opportunità straordinaria per visitare rinomati musei come gli Uffizi e il Bargello a un biglietto simbolico di un euro. Unisciti a noi per una notte di arte, cultura e spettacolo!

FIRENZE – Denso di spettacoli ed eventi il week end a Firenze e in Toscana. Sabato 17 Notte europea dei Musei che si svolge in contemporanea in tutta Europa. Aperti la sera dalle 19 alle 21.50 con biglietto simbolico a un euro a Firenze e provincia Bargello, Cappelle medicee, Uffizi e anche l’Archeologico e San . L'articolo Week end 17-18 maggio a Firenze e in Toscana: notte europea dei musei, spettacoli, eventi proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Week end 17-18 maggio a Firenze e in Toscana: notte europea dei musei, spettacoli, eventi

