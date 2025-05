Volley Club Cesena | playoff per la promozione in serie A2 contro Marsala

Oggi, alle 15, il Volley Club Cesena affronta il Marsala nei playoff per la promozione in serie A2. Per il secondo anno consecutivo, l’Elettromeccanica Angelini è pronta a battersi per un sogno, in un match decisivo che promette emozioni e intensità. Il palazzetto si prepara a sostenere la squadra in questa sfida cruciale!

Per il secondo anno consecutivo, in casa Volley Club Cesena, si accendono i riflettori sui playoff che valgono la promozione in serie A2: l’appuntamento è fissato per oggi alle 15, quando l’ Elettromeccanica Angelini scenderà in campo per la gara di andata contro la seconda classificata del girone D, Marsala. Sulla carta Cesena gioca in casa, ma a causa dell’indisponibilità del MiniPalazzetto, il match verrà disputato a Bertinoro nella palestra Polivalente in via Colombarone 375. Una programmazione inedita che non scoraggia la routine delle bianconere arrivate a questa sfida dopo un ultimo turno di campionato dalle mille emozioni, con il punto guadagnato a Forlì che è stato decisivo per essere qui oggi. La formula prevede gare di andata e ritorno, con il ritorno in casa della migliore classificata, ed eventuale golden set: chi vince va avanti, seguono altre due fasi, con l’ultimissima gara prevista il weekend del 7-8 giugno. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Volley Club Cesena: playoff per la promozione in serie A2 contro Marsala

