Si rinnova l’appuntamento con il Grand Tour Musei Marche, con due giorni speciali per Macerata: oggi la Notte dei Musei e domani la 17esima edizione del Grand Tour Musei a tema "Il futuro dei musei nelle comunità che cambiano velocemente". L’iniziativa è organizzata dalla Regione e dalla Fondazione Marche Cultura, con l’aiuto del Ministero della Cultura e di Icom Italia. "La Notte dei Musei promette di essere un evento particolare – interviene l’assessore alla Cultura, Katiuscia Cassetta – offrendo un’atmosfera magica e un’opportunità per vivere l’arte sotto una nuova luce". Per la Notte dei Musei apertura straordinaria fino alle 23 (con ultimo accesso alle 22.30) dei Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, dell’Arena Sferisterio, dell’Infopoint Macerata e della Torre Civica (orario regolare 10-13 e 14. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Visite fuori orario con la Notte dei Musei