visite a villa corneliani e al gelso monumentale

Per festeggiare il ventesimo anniversario del Fondo della Memoria, oggi alle 15 e alle 16.30 ad Agrate sono in programma due visite guidate a Villa Corneliani, con il suo antico gelso, alla corte della biblioteca e alla chiesetta Santa Maria. Per tutti un salto nella storia a partire dal maestoso guardiano verde, simbolo della città , fresco di cure dopo il crollo di alcuni rami, l’estate scorsa. Secondo la leggenda sarebbe stato piantato a fine XVI secolo e nel 2024 è stato vittima della “carie del legno“, ma l’albero di 12 metri di altezza e 4 di larghezza è salvo. Ingabbiato da 10 anni, proprio per aiutarlo e prima ancorato, da sempre è meta di agratesi alla ricerca di un po’ di fresco e di turisti affascinati da quanto è maestoso. Il gelso brianzolo è stato inserito dalla Soprintendenza fra gli Alberi monumentali, primo passo verso una tutela ancora più stretta. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

