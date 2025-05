Virtual production rappresentare la realtà nel cinema è la vera sfida

La virtual production sta rivoluzionando il modo di rappresentare la realtà nel cinema, ponendo sfide affascinanti. Siamo stati negli studi di STS Communication per scoprire uno dei centri di produzione audiovisiva virtuale più all'avanguardia a livello nazionale, dove tecnologia e creatività si fondono per creare mondi immersivi e innovativi.

