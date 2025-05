Violenta spedizione punitiva per uno spintone in discoteca due giovani indagati

Una violenta spedizione punitiva scaturita da un banale spintone in discoteca ha portato all'indagine di due giovani siracusani. Lo scorso 12 maggio, la polizia di Catania ha eseguito una misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari, accusandoli di lesioni per futili motivi, insieme ad altri complici ancora in corso di identificazione.

Lo scorso 12 maggio, gli agenti della questura etnea hanno eseguito una misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania nei confronti di due siracusani accusati di lesioni per futili motivi, reato commesso con altre persone ancora non identificate.

