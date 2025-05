Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2025 ore 07 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 roma-napoli segnalato un veicolo in panne tra il bivio per Roma Sud Valmontone verso Napoli veicolo che al momento non crea problemi alla circolazione andiamo comunque la dovuta prudenza a siamo ai cantieri attivi sulla A12 Roma Tarquinia dalle 22 di stasera e fino alle 6 di domani 18 maggio sarà chiuso per lavori il tratto tra Santa Severa e Cerveteri il traffico diretto a Roma è possibile utilizzare lo svincolo di Cerveteri mentre per chi viene dalla statale Aurelia l'uscita di Santa Severa in chiusura ricordiamo che è stato revocato lo sciopero nazionale del gruppo Ferrovie dello Stato e di in programma per oggi 17 maggio il servizio Sara Dunque regolare sull'intera rete ferroviaria a da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi della Regione Lazio https:storage. 🔗Leggi su Romadailynews.it

