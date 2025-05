Viabilità modificata a Ramacca lavori in programma sul ponte della strada provinciale 25 I

A Ramacca, la viabilità è modificata per i lavori in programma sul ponte della strada provinciale 25/I. La circolazione sul ponte n°22, situato al km 1+710 all'altezza di Mulinazzo, è regolamentata in attesa di interventi di progettazione ed esecuzione stradale. È stabilita una nuova velocità massima per garantire la sicurezza degli utenti.

In attesa di interventi di progettazione ed esecuzione lavori stradali, è regolamentata la circolazione sul ponte n°22 (km 1+710) della strada provinciale 25I, all'altezza di Mulinazzo (bivio con la strada statale 288), in territorio di Ramacca. In dettaglio, sul ponte la velocità massima.

