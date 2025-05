Via al bando per la ripopolazione di 32 borghi trentini

Parte il bando per la ripopolazione di 32 borghi trentini! Dal 19 maggio al 30 giugno, sarà possibile richiedere contributi per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili in comuni selezionati. Questa iniziativa mira a contrastare lo spopolamento delle aree a rischio di abbandono, offrendo opportunità a chi desidera insediarsi in questi luoghi.

Dal 19 maggio al 30 giugno sarà possibile richiedere i contributi per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili appartenenti a 32 comuni trentini inseriti nel progetto sperimentale volto a contrastare lo spopolamento delle aree a rischio di abbandono. L'iniziativa si rivolge alle persone. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Via al bando per la ripopolazione di 32 borghi trentini

Potrebbe interessarti su Zazoom

Legge sul bando di TikTok approvata dal Senato USA: ora cosa succede?

Il Senato degli Stati Uniti ha recentemente approvato una legge che impone a ByteDance, la società cinese proprietaria di TikTok, di vendere la piattaforma entro sei mesi.