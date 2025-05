Via ai lavori nel quartiere di San Martino | occhio ai divieti

Partiranno martedì 20 maggio i lavori di riparazione di un muro storico in via della Malvasia, nel quartiere di San Martino di Trento, crollato nella notte tra il 17 e il 18 aprile. Si invitano i cittadini a prestare attenzione ai divieti, mentre l'intervento mira a garantire la sicurezza della zona e preservare il patrimonio locale.

Partiranno martedì 20 maggio gli interventi di riparazione di un muro storico di via della Malvasia - nel quartiere di San Martino di Trento - che nella notte tra il 17 e il 18 aprile è crollato all'improvviso, probabilmente a causa del maltempo. In quell'occasione due appartamenti sono rimasti.

