via a zero tabù ecco i temi più scottanti

"Difficoltà nel dialogo con le famiglie e paura del futuro ". Pessano ha tastato il polso ai ragazzi sul campo, "i problemi sono emersi da un lungo percorso in presa diretta ai parchetti, ai posti di ritrovo delle compagnie che abbiamo raggiunto questo inverno per capire direttamente com’è la loro vita". Per rompere il ghiaccio è stata usata la scatola delle domande, gli educatori arrivavano con una cassetta "nella quale porre il proprio quesito su qualsiasi tema - spiega Giuliana Di Rito, vicesindaco con delega alla partita - per sgomberare il campo e la mente da pregiudizi abbiamo chiamato l’iniziativa Zero tabù ". Dall’analisi delle risposte sono emersi "i due temi sui quali bisogna fare sistema". A questo serviranno gli Stati generali delle Politiche giovanili di stamattina, a Vimodrone "le parole d’ordine per noi sono due: condivisione e collaborazione ". 🔗Leggi su Ilgiorno.it

