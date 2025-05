Veterinari cena solidale alle Cucine Popolari

In occasione dell'assemblea annuale, l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Forlì - Cesena ha scelto di esprimere la propria solidarietà alle Cucine Popolari organizzando una cena solidale. Questo gesto di altruismo sottolinea l'impegno del presidente e dei membri dell’Ordine nel sostenere le iniziative benefiche a favore della comunità.

In occasione della propria assemblea annuale, l' Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Forlì - Cesena ha voluto dimostrare, in maniera concreta, la propria solidarietà con le iniziative benefiche portate avanti dalle Cucine Popolari. Infatti, attraverso la collaborazione del suo presidente Claudio Romboli, e dei dottori Puccio D'Altri e Marcello Tordi, entrambi veterinari in pensione e volontari presso le 'Cucine', ha organizzato una cena solidale il cui ricavato è stato interamente devoluto a favore delle stesse 'Cucine Popolari di Cesena' con lo scopo di 'sfamare chi ha bisogno di cibo e relazioni umane'.

