Forse Max Verstappen ha già capito di dover rinunciare al sogno di una quarta vittoria consecutiva al Santerno. A Imola l’olandese si è imposto nel 2021, nel 2022 e nel 2024 (nel 2023 la gara fu cancellata causa alluvione). Il tracciato piace al campione del mondo in carica. Ma la Red Bull del venerdì, nonostante le novità introdotte sulla monoposto, non pare aver fatto il salto di qualità . Deluso. Notoriamente Super Max le cose non le manda a dire. Nemmeno stavolta il tulipano ha scelto la diplomazia. "È vero, abbiamo sperimentato soluzioni diverse. Alcune hanno funzionato ma, in definitiva, in pista non eravamo abbastanza veloci. Le qualifiche saranno fondamentali e per ora non siamo ancora dove vorremmo essere. La verità è che abbiamo bisogno di lavorare ancora parecchio per garantirci un bilanciamento ideale della vettura. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Verstappen, il poker sembra un miraggio