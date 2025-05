Verdi non è di Parma al Salone del Libro di Torino

Giovedì 15 maggio si è inaugurata l'edizione 2025 del Salone del Libro di Torino, celebrando il grande maestro Giuseppe Verdi. Allo stand della Regione Emilia-Romagna, è stato presentato il libro "Verdi non è di Parma" di Marco Corradi, edito da Persiani, un'opera che esplora l'identità artistica e culturale del noto compositore.

Si è aperta giovedì 15 maggio, l’edizione 2025 della più importante fiera del libro italiana, celebrando la figura del grande maestro. All’interno dello stand istituzionale della Regione Emilia-Romagna sono stati presentati il libro “Verdi non è di Parma” di Marco Corradi, edito da Persiani. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - “Verdi non è di Parma” al Salone del Libro di Torino

Approfondimenti da altre fonti

Al salone del libro di torino 2025 protagonista giuseppe verdi e il suo legame con il piacenziano

Come scrive gaeta.it: La fiera del libro di Torino 2025 celebra Giuseppe Verdi, evidenziando il suo legame con la provincia di Piacenza, l’attività agricola e la produzione del Grana Padano nel territorio emiliano-romagnol ...

Il Salone del Camper di Parma si conferma come l’evento di riferimento per il Turismo Open Air.

Riporta masterviaggi.it: Per gli appassionati di viaggi all’aria aperta o semplicemente curiosi di scoprire le novità del settore, il Salone del Camper di Parma è un evento da non perdere, l'occasione per immergersi in un ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Trading NFP News - etoro non agricola strategia di trading del libro paga non agricola implementata

Il Non-Farm Payroll etoro o NFP è uno dei principali indicatori della crescita economica. Il rapporto del PFN contiene le statistiche sull'occupazione non agricola negli Stati Uniti per il mese precedente.