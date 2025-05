Veicoli militari israeliani avanzano a Deir el-Balah nella Striscia di Gaza

Veicoli militari israeliani stanno avanzando a Deir el-Balah, nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dai media palestinesi. Questa manovra avviene sotto un intenso fuoco di copertura, con l'artiglieria dell'Esercito israeliano che sta colpendo la zona per supportare l'operazione in corso. La situazione nella regione continua a essere critica.

I media palestinesi riferiscono che veicoli militari blindati israeliani stanno avanzando a sud-est di Deir el-Balah, nella Striscia di Gaza centrale, sotto la protezione di un pesante fuoco di copertura: lo riporta Al Jazeera. Il fuoco di artiglieria dell'Esercito israeliano (Idf) sta prendendo di mira le zone di Abu Holi, Abu al-Ajin e al-Jafarawi a est di Deir el-Balah. Forti esplosioni sono state udite inoltre nella zona al-Qarara di Khan Younis, a sud della Striscia.

