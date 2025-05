Valtur Brindisi vince 59-57 su Rivierabanca Rimini grazie alla tripla decisiva di Calzavara

In una partita avvincente, Valtur Brindisi trionfa su Rivierabanca Rimini per 59-57, grazie alla tripla decisiva di Calzavara. La squadra di Brindisi, guidata da un'ottima performance di Radonjic e Calzavara, si aggiudica così una fondamentale vittoria, consolidando la propria posizione in classifica. Un match dal finale emozionante, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

VALTUR BRINDISI 59 RIVIERABANCA RIMINI 57 BRINDISI: Calzavara 18 (46, 25), Brown 10 (110, 01), Radonjic 15 (46 da tre), Ogden 11 (16, 36), Vildera 5 (15), Laquintana (01, 01), Arletti (02), Fantoma, Del Cadia (03), Buttiglione ne. All.: Bucchi. RIMINI: Robinson 8 (46), Marini 9 (26, 19), Anumba (01), Johnson 13 (58, 16), Simioni (01), Grande 13 (03, 47), Tomassini 6 (01, 24), Conti 2 (11), Masciadri 2 (11, 02), Camara 4 (23). All.: Dell’Agnello. Parziali: 13-16, 24-35, 42-43. Arbitri: Cassina, Giovannetti e Bartolini. Note: tiri liberi Brindisi 1825, Rimini 36. Rimbalzi Brindisi 44 (Radonjic 10), Rimini 36 (Johnson 11). Assist Brindisi 10 (Radonjic 3), Rimini 8 (Johnson 3). È Andrea Calzavara, a 7“ dalla fine, a spegnere i sogni di cappotto di RivieraBanca. Il play della Valtur s’inventa la tripla del sorpasso, con i biancorossi che nell’azione successiva non riescono a replicare e devono chinare il capo dopo 40’ di difesa quasi perfetta, ma di attacco assai spuntato. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Valtur Brindisi vince 59-57 su Rivierabanca Rimini grazie alla tripla decisiva di Calzavara

Gara3 Valtur Brindisi-RivieraBanca Basket Rimini 59-57

Lo riporta newsrimini.it: Dopo le prime due partite dei quarti di finale dei play off di A2, entrambe giocate al Flaminio, RivieraBanca è avanti 2-0 (88-84 in gara1 e 78-67 in gara2). Ora la serie si sposta al PalaPentassuglia ...

Brindisi risale dal -20 e mette paura a Rimini che la vince dalla lunetta nei secondi finale

brundisium.net scrive: BANCARIVIERA RIMINI: Johnson 7 (2/6, 1/4, 11 r.), Robinson 23 (2/3, 4/7, 7 r.), Simioni 8 (1/1, 2/3, 2 r.), Camara 14 (6/8, 4 r.), Marini 10 (2/8, 0/6, 5 r.), Grande 16 (2/4, 4/7, 2 r.), Masciadri 2 ...

Brindisi vince a Verona e accede ai playoff promozione

Riporta rainews.it: Seconda vittoria esterna decisiva per la Valtur Brindisi che conquista il play-in e si aggiudica un posto nel tabellone principale dei playoff di Serie A2. Il successo in casa di Verona a distanza ...

