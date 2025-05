Valmadrera piange l' ex sindaco Nicola Perego

Valmadrera è in lutto per la scomparsa dell'ex sindaco Nicola Perego, che è morto improvvisamente all'età di 78 anni. Alla guida del comune dal 1990 al 1995, ha ricoperto ruoli significativi come vicesindaco e assessore dal 1975 al 1990, oltre a essere stato consigliere provinciale dal 1995 al 2009. La sua dedizione alla comunità resterà nei cuori di molti.

E' morto l'ex sindaco di Valmadrera Nicola Perego, venuto improvvisamente a mancare all'età di 78 anni. Primo cittadino di Valmadrera dal 1990 al 1995, Perego aveva anche ricoperto la carica di vicesindaco e assessore dal 1975 al 1990, ed era stato consigliere provinciale dal 1995 al 2009.

Lutto in città: Perego era stato anche presidente della scuola materna Gavazzi, del Cfp Aldo Moro e della Fondazione Parmigiani, oltre all'impegno in Consiglio provinciale.

Valmadrera piange la scomparsa dell’ex sindaco Nicola Perego

I funerali si terranno lunedì 19, alle ore 9.45, presso la chiesa parrocchiale. La camera ardente è stata allestita presso l'abitazione di via Chiari, 39

