va condannato chi non celebra il 25 aprile

Scontro in aula sull'ultima cerimonia della Liberazione. Nel mirino il discorso fatto in piazza, il 25 aprile, dal presidente dell' Anpi Andrea Caputo, che aveva attaccato la premier Meloni e anche il presidente Usa Trump, facendo infuriare Fratelli d'Italia. E Carlo Rufo Spina ha presentato un'interrogazione, stigmatizzando le parole di Caputo e chiedendo l'impegno affinché certi episodi non si ripetano. Dura la replica dell'assessore Juri Magrini: "Siamo sicuri che tutti si riconoscano nei valori della Liberazione? Certi esponenti di FdI definiscono il 25 aprile una data divisiva. A Pennabilli c'è un sindaco che non vuole festeggiare. Bisogna stigmatizzare Anpi – che tiene vivi i valori della Costituzione – o piuttosto far sì che certe situazioni non si ripetano più?".

