Usa uomo spara in una palestra a Las Vegas | 2 morti

Una tragedia ha colpito Las Vegas, dove un uomo ha aperto il fuoco all'interno di una palestra, causando la morte di due persone, tra cui l'aggressore stesso. La polizia locale sta indagando sull'incidente che ha scosso la comunità, evidenziando ancora una volta i problemi legati alla violenza armata negli Stati Uniti.

(Adnkronos) – Sparatoria a Las Vegas, dove un uomo ha aperto il fuoco all'interno di una palestra. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il bilancio delle vittime della sparatoria è di due morti, tra cui l'aggressore.

Usa, uomo spara in una palestra a Las Vegas: 2 morti

