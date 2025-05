Urta una ragazza in discoteca violento raid punitivo a Catania Due responsabili identificati grazie ai social

Un episodio di violenza ha scosso una discoteca di Catania, dove un raid punitivo ha lasciato quattro giovani feriti. L'aggressione, avvenuta il 21 aprile 2024, è stata scatenata da un presunto incidente su pista da ballo, con i responsabili identificati grazie ai social media. Le vittime hanno subito lesioni guaribili tra i 7 e i 30 giorni.

Uno di loro avrebbe spinto involontariamente una ragazza sulla pista da ballo di una discoteca di Catania. Sarebbe questo il movente di una violenta aggressione in due fasi avvenuta il 21 aprile del 2024 ai danni di quattro giovani che hanno riportato lesioni giudicate guaribili tra i 7 e i 30 giorni. E’ quanto emerge dalle indagini della squadra mobile della questura che ha eseguito un’ordinanza. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Urta una ragazza in discoteca, violento raid punitivo a Catania. Due responsabili identificati grazie ai social

Se ne parla anche su altri siti

Urta una ragazza in discoteca, violento raid punitivo a Catania. Due responsabili identificati grazie ai social

Scrive msn.com: Secondo l’accusa l’aggressione, commessa con persone ancora da identificare usando tondini di ferro divelti da una pista ciclabile, sarebbe stata una spedizione avvenuta per 'vendicare' l’offesa subit ...

La rissa in discoteca per aver urtato una ragazza, raid e pestaggio a colpi di spranga, in due identificati sui social

Da blogsicilia.it: I due hanno avuto notifica l'obbligo di dimora e di firma in commissariato e il divieto di uscire di casa dalle 20 alle 8 del mattino seguente ...

Notte da incubo in discoteca, racconto choc di una ragazza: “Violentata nel bagno”

Riporta msn.com: Firenze, la 27enne è stata aggredita da un membro dello staff. Ricoverata a Careggi è scattata la segnalazione alla polizia ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ancona, Mattia Rossetti pugnala a morte l’amico Michele Martedì per una ragazza

L'ombra dell'angoscia psichiatrica si estende al delitto ad Ancona, dove ieri il parrucchiere Michele Martedì, 26 anni, è stato pugnalato a morte dall'amico Mattia Rossetti, che ha espresso tutto il suo odio per la vittima in un racconto.