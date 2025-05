Università di Torino | procedura di selezione per un professore ordinario in Politica Economica

L'Università di Torino ha indetto una procedura di selezione per un Professore Ordinario in Politica Economica, da inserire nel Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis”. La posizione riguarda il settore scientifico-disciplinare ECON-02/A e prevede requisiti specifici, in conformità alle normative vigenti e alle disposizioni per l'accesso.

È stata indetta una procedura selettiva per la copertura di un posto da Professore di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare ECON-02A – Politica economica, presso il Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” dell’Università di Torino. Il concorso, riservato ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge 2402010, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale . Università di Torino: procedura di selezione per un professore ordinario in Politica Economica Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

