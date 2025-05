uniti per difendere la libertà del cinema europeo un appello

Pubblichiamo l’editoriale dei ministri della Cultura dell’Unione europea in occasione del 78esimo Festival di Cannes. Il cinema europeo rappresenta solo un terzo degli ingressi al cinema in Europa, e poco meno per il pubblico dei servizi di streaming. Eppure, la nostra settima arte è stata storicamente una forza trainante della nostra unione, con un crogiolo di creatori e talenti che sono confluiti nel nostro Pantheon cinematografico comune, nonché patrimonio mondiale. Ma oggi, da Lisbona a Helsinki, da Dublino ad Atene, se ogni paese rimane legato al proprio cinema nazionale, è, in realtà, l’immaginario hollywoodiano ad avere più punti in comune tra il pubblico europeo, e l’immaginario asiatico per le nuove generazioni. Ne conosciamo le cause: mentre altre cinematografie avanzano a ranghi serrati nella competizione globale per le immagini, il nostro cinema avanza in ordine sparso, con una moltitudine di attori che sognano in lingue e culture diverse. 🔗Leggi su Ilfoglio.it

