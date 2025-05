Unipol sotto il 20% di Bper Titolo al top in Borsa

Unipol ha ufficializzato la decisione di mantenere la propria partecipazione in Bper al di sotto del 20%, in risposta all'offerta di scambio lanciata dalla banca emiliana sulla Popolare di Sondrio. L'amministratore delegato ha inoltre sottolineato l'assenza di richieste di autorizzazione alla Bce in questo contesto.

Unipol conferma che non intende restare al di sopra del 20% del capitale di Bper per effetto dell’offerta di scambio lanciata dalla banca emiliana sulla Popolare di Sondrio. Non c’è "sul tavolo in questo momento alcuna richiesta di autorizzazione" alla Bce, ha ribadito l’amministratore delegato, Matteo Laterza. La compagnia bolognese, ha spiegato agli analisti, ha giĂ sottoscritto uno strumento finanziario che le consentirĂ di vendere a termine le azioni eccedenti il 20% di Bper, soglia che Unipol, azionista di entrambe le banche con il 19,7% del capitale, si ritroverĂ a superare in modo piĂą o meno consistente in presenza di un’adesione non totalitaria all’offerta di Bper. Se le adesioni si fermeranno al 35%, soglia minima perchĂ© l’ops sia dichiarata valida, Unipol si ritroverebbe in mano il 24,87% di Bper, e regolerĂ la vendita delle azioni eccedenti consegnando solo titoli. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Unipol sotto il 20% di Bper. Titolo al top in Borsa

