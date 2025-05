Una ricerca senza confini Un ponte con Singapore darà benessere ai bimbi fragili

Un ponte tra Pavia e Singapore apre nuove opportunità per il benessere dei bambini fragili. Il Laboratorio di psicobiologia dello sviluppo ha ottenuto il prestigioso "Ibro collaborative research grant" per un innovativo studio sulle relazioni precoci tra genitori e bambini, segnando un passo significativo nel campo delle neuroscienze e della psicologia dello sviluppo.

Un ponte tra Pavia e Singapore: il Laboratorio di psicobiologia dello sviluppo ottiene il prestigioso "Ibro collaborative research grant" per uno studio sulle relazioni precoci genitore-bambino. Il progetto premiato riguarda il dpb lab, che fa capo al dipartimento di scienze del sistema nervoso e del comportamento dell' Università di Pavia e al Mondino diretto da Livio Provenzi e il laboratorio diretto dalla professoressa Vittoria Leong della Nanyang technological university di Singapore, uno dei poli asiatici all'avanguardia nella ricerca neuroscientifica del primo sviluppo. Il tema principale della collaborazione sarà lo studio della sincronizzazione e co-regolazione dell'attività cerebrale tra genitori e bambini durante momenti di gioco e interazione quotidiana. È un ambito di frontiera delle neuroscienze dello sviluppo che permette di registrare simultaneamente l'attività cerebrale di due persone mentre interagiscono.

