Una Coppa vinta insieme | Un sogno non svegliateci E adesso la festa in piazza

Gli occhi sono ancora lucidi, la voce mozzata dall'emozione e la pelle d'oca compare sulle braccia quando si chiudono le palpebre e si ripensa al momento in cui il Bologna calcio ha vinto la Coppa Italia, scrivendo la storia e conquistando il titolo dopo 51 anni. Per le strade, sotto le Due Torri, si respira aria di festa e tutti, dai tifosi appassionati che hanno raggiunto il club rossoblù all'Olimpico, nella capitale, a quelli che hanno atteso in trepida attesa la vittoria in città, festeggiando poi in piazza del Nettuno. È "una soddisfazione che non ha prezzo", dicono le voci raccolte nel nostro viaggio nel cuore del centro storico, dove in tantissimi indossano la maglietta dello squadrone. Tra questi, Natascia Merighi, che ha seguito il match direttamente dall'Olimpico. Nel suo sguardo si riflette lo splendore della sera dei miracoli: "Mi commuovo solamente ripensando a ciò che abbiamo vissuto – inizia –.

