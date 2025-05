una carrellata nel segno della danza

Oggi il festival TeatrOltre con Pesaro Danza Focus propone una giornata interamente dedicata alla danza. Si inizia alle ore 17 alla Sala della Repubblica del Teatro Rossini con Fiori assenti di YoY Performing Arts, performance di Emma Zani e Roberto Doveri ispirata al ciclo di opere pittoriche di Albano Morandi. Alle 18 al Salone Nobile di Palazzo Gradari "Antonia Pallerini" in Hit out il rumore del battito della corda, saltata con perizia dalle quattro performer della giovane compagnia Parini Secondo, è parte integrante di un pezzo sintetico, dance e pop. Premio Ubu 2024 come "Migliore spettacolo di danza", Stuporosa di Francesco Marilungo va in scena alle ore 19 al Teatro Rossini. Il regista e coreografo Sharon Fridman presenta al Teatro Sperimentale (ore 21.30) Go Figure. Una creazione di raffinata sensibilità e bellezza, un duetto per due danzatori - Shmuel Dvir Cohen e Tomer Navot - sul mutuo scambio e sulla forza della condivisione. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

